Последние приготовления к гастрономическому фестивалю «Моя еда» проходят в Пскове
Идут последние приготовления к гастрономическому фестивалю «Моя еда», который пройдёт в парке Строителей в Пскове завтра, 25 мая. О том, как проходит подготовка, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На площадке завершается установка ярмарочной зоны. Также готова сцена, где будут проходить мастер-классы псковских шеф-поваров.
«Мы с нетерпением ждём вас завтра, чтобы насладиться этим уникальным событием. Приходите со своими друзьями и близкими, чтобы провести время весело и вкусно! Мы ждём каждого из вас, чтобы открыть новые гастрономические горизонты», – отметили организаторы.
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