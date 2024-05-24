Последние приготовления к гастрономическому фестивалю «Моя еда» проходят в Пскове

22:42, 24 мая 2024, ПАИ

Идут последние приготовления к гастрономическому фестивалю «Моя еда», который пройдёт в парке Строителей в Пскове завтра, 25 мая. О том, как проходит подготовка, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На площадке завершается установка ярмарочной зоны. Также готова сцена, где будут проходить мастер-классы псковских шеф-поваров.

«Мы с нетерпением ждём вас завтра, чтобы насладиться этим уникальным событием. Приходите со своими друзьями и близкими, чтобы провести время весело и вкусно! Мы ждём каждого из вас, чтобы открыть новые гастрономические горизонты», – отметили организаторы.