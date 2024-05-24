Встреча с военным писателем Виктором Чижиковым состоялась в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже

23:46, 24 мая 2024, ПАИ

Встреча с военным писателем Виктором Чижиковым состоялась на площадке Себежской районной библиотеки сегодня, 24 мая. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Виктор Чижиков – писатель, полковник в отставке, участник войны в Афганистане, командир 56-й десантно-штурмовой бригады. Виктор Чижиков награждён шестью орденами, в том числе редким для афганского времени орденом Боевого Красного Знамени.

Писатель представил две свои книги: «Боевое братство» и «Боевое братство. Горький хлеб Афганистана».

Также в библиотеке состоялась литературно-познавательная интерактивно-развлекательная программа «Некоторое царство».

Отметим, встреча прошла в рамках областной акции «Культурные выходные», которая проводится с 2021 года при поддержке правительства Псковской области.