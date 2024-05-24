Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Встреча с военным писателем Виктором Чижиковым состоялась в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже

Встреча с военным писателем Виктором Чижиковым состоялась на площадке Себежской районной библиотеки сегодня, 24 мая. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Встреча с военным писателем Виктором Чижиковым состоялась в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже. Фото: газета «Призыв»

Виктор Чижиков – писатель, полковник в отставке, участник войны в Афганистане, командир 56-й десантно-штурмовой бригады. Виктор Чижиков награждён шестью орденами, в том числе редким для афганского времени орденом Боевого Красного Знамени.

Писатель представил две свои книги: «Боевое братство» и «Боевое братство. Горький хлеб Афганистана».

Также в библиотеке состоялась литературно-познавательная интерактивно-развлекательная программа «Некоторое царство».

Отметим, встреча прошла в рамках областной акции «Культурные выходные», которая проводится с 2021 года при поддержке правительства Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2024

Встреча с военным писателем Виктором Чижиковым состоялась в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже
24 мая 2024

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мой Пушкин»
24 мая 2024

Школа реставраторов «Наследники мастеров» проходит в Пскове
24 мая 2024

Выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина открылась в Пскове
23 мая 2024

К Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2024» присоединилась псковская библиотека
23 мая 2024

Салонный рояль Weinbach появился в Печорском районном центре культуры
23 мая 2024

В Псковской областной филармонии завершается юбилейный 80-й сезон
23 мая 2024

Как найти вдохновение, рассказал автор музыки к спектаклю «Амфитрион»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...