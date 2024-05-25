ВАЗ вылетел в кювет в Новосокольническом районе

16:09, 25 мая 2024, ПАИ

Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением между деревнями Маево и Руново в Новосокольническом районе. Машина вылетела в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются