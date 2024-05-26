В Невеле горожанка подозревается в нарушении миграционного законодательства

11:33, 26 мая 2024, ПАИ

В Невеле 46-летняя безработная горожанка подозревается в нарушении миграционного законодательства. В апреле она фиктивно зарегистрировала у себя гражданина РФ без фактического его пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего уточняются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отметим, что приведённый пример далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

В соответствии со статьёй 322.3 «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.