Александр Котов: Успешный бизнес всегда стремится сделать мир лучше и быть полезным для людей

13:02, 26 мая 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил бизнес-сообщество Псковской области с Днём российского предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Александр Котов подчеркнул, что поиск и реализация новых возможностей – одна из главных движущих сил бизнеса. «Деятельность реального сектора экономики, технологический прогресс, рост благосостояния граждан – всё это было бы невозможно без энтузиазма и энергии предпринимателей», - отметил он.

По его словам, извлечение прибыли является обязательной, но далеко не единственной целью коммерческих проектов. «Успешный бизнес всегда стремится сделать мир вокруг лучше и быть полезным для людей – производить востребованные обществом товары, предоставлять качественные услуги, создавать новые рабочие места, способствовать решению самых разных вопросов в сфере культуры, образования, экологии. Истинных предпринимателей отличает не только умение успешно вести бизнес, но и высокая социальная ответственность. Именно такие люди составляют основу бизнес-сообщества Псковской области», - заявил Александр Котов.

Он поблагодарил псковских бизнесменов за труд на благо страны и региона, пожелал им стабильности в работе и новых смелых идей.