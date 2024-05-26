В июне 80-летние пенсионеры получат повышенную в два раза пенсию

18:00, 26 мая 2024, ПАИ

Когда пенсионерам исполняется 80 лет, фиксированную выплату в составе пенсии по старости увеличивают в два раза. С 1 июня выплату повысят для людей, которые достигли этого возраста в мае, напоминает «Парламентская газета».

В июне повышенную пенсию выплатят людям, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8 134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей.

Прибавку назначают с даты рождения, но выплачивают только со следующего месяца. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, пенсии увеличат автоматически.

Соцфонд на своём сайте напомнил: надбавку устанавливают только получателям страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Кроме того, инвалидам первой группы после 80 лет фиксированную выплату тоже не удвоят, так как у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии. Получить прибавку можно лишь по одному из оснований – по возрасту или по группе.

Повысятся пенсии у пожилых россиян, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, но после увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчёт занимал три месяца, выплаты человек получал на четвёртый месяц. Теперь пенсии индексируют на второй месяц после увольнения.

Следующий перерасчёт пенсий ждёт россиян 1 августа. Он коснётся людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году, если работодатель платил за них страховые взносы в пенсионную систему. Выплаты повысят в беззаявительном порядке.

Кроме того, ежегодно с 1 октября увеличивают военные пенсии. В этом году, предположительно, их увеличат на 4,5 %. Точная информация появится ближе к указанной дате.

Каждый год 1 января в России повышают страховые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. А 1 апреля индексируют социальные пенсии. В 2024 году их повысили на 7,5 %. Такие пенсии получают пожилые люди, не имеющие права на страховую пенсию, то есть если они не набрали необходимое количество пенсионных баллов. Также соцпенсии получают дети-инвалиды, люди с инвалидностью, у которых нет стажа, и другие категории россиян.