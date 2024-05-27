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Экономика

Вопрос об исполнении бюджета Пскова в первом квартале рассмотрел бюджетный комитет ПГД

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за первый квартал этого года рассмотрели члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в понедельник, 27 мая, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Представители финансового управления администрации города сообщили, что в целом за этот период плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 269 млн рублей.

При этом за первый квартал доходы бюджета были исполнены на 20,6% от запланированных годовых назначений и составили 1,6 млрд рублей. В общем объеме доходов городского бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 30%, безвозмездные поступления - 70%.

Кроме того, депутаты обсудили изменения в бюджет Пскова на 2024 год и заслушали информацию по капремонту и ремонту дорог, дворов, проездов и объектов социальной сферы.

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