Проект реставрации псковской церкви Михаила и Гавриила Архангелов обсудят в Минкульте РФ

08:37, 28 мая 2024, ПАИ

Проект реставрации псковской церкви Михаила и Гавриила Архангелов с колокольней на этой неделе обсудят в Министерстве культуры РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков. Находится в Среднем городе.

По заказу АНО «Возрождение» в 2022—2023 гг. проведены противоаварийные работы, предпроектные научные исследования архитектурных объемов, археологические изыскания. Все новые данные об историческом устройстве церкви учтены при создании проекта.

Памятник находится в сложном состоянии. Храм пострадал во время Великой Отечественной войны. Работы по сохранению проводились лишь в послевоенное время.

В 1945 году церковь была включена в список первоочередной реставрации центра Пскова. Обследование проводились Ю. П. Спегальским в 1945—1946 г. Работы были завершены Э. П. Штольцер.

С 2019 г. объект культурного наследия «Церковь Архангела Михаила с колокольней» включен в список ЮНЕСКО.