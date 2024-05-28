Пожарные ликвидируют возгорание дома у трассы в Себежском районе
Пожарные ликвидируют возгорание дома у трассы Рига – Москва в Себежском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Возгорание дома произошло в деревне Жарково.
Очевидцы увидели огонь и вызвали пожарных.
На месте работают пожарные подразделения и бригада скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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