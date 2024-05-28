Китайские учёные впервые вылечили диабет II типа

17:14, 28 мая 2024, ПАИ

Пациента с диабетом II типа удалось вылечить группе врачей из Китая. В лечении была использована клеточная терапия, пишет издание «Говорит Москва» со ссылкой на журнал Cell Discovery.

59-летнему мужчине помогла трансплантация клеток крови. До этого он страдал от болезни 25 лет и его поджелудочная железа уже не могла контролировать уровень глюкозы в крови. Каждый день пациент получал по несколько доз инсулина.

В 2021 году после операции по трансплантации клеток он перестал принимать инсулин, а через год после этого прекратил приём препаратов для контроля уровня сахара. Мужчина не получал инсулин уже 33 месяца в связи с тем, что у него восстановились функции клеток поджелудочной железы.