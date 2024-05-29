Началась 22-я сессия Псковской гордумы

10:09, 29 мая 2024, ПАИ

Очередная, 22-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В проект повестки включили 24 вопроса.

В частности, депутаты заслушают отчёты главы Пскова о своей деятельности и деятельности городской администрации за 2023 год и председателя контрольно-счётной палаты Пскова о деятельности контрольно-счётной палаты по итогам 2023 года.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы об исполнении бюджета Пскова за первый квартал 2024 года, о внесении изменений в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» Елены Голубевой, об установке памятного знака «Дети войны» и другие.