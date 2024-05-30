Крышу ещё одного многоквартирного дома капитально отремонтировали в Пскове

12:05, 30 мая 2024, ПАИ

Рабочие завершили капитальный ремонт крыши в жилом доме на улице Санаторной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Фонда капительного ремонта Псковской области.

На объекте произведён демонтаж старого кровельного покрытия, отремонтированы и покрыты составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнено устройство тепло-, паро- и звукоизоляции чердачного помещения, выполнено устройство ходов на чердаке, прочищены вентиляционные каналы.

Также произведён монтаж новой фальцевой кровли, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решётки.