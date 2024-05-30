В ЕР предлагают установить единый стандарт поддержки семей с детьми

12:18, 30 мая 2024, ПАИ

«Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. Как сообщает сайт ЕР, в него вошли 18 инициатив, которые помогут в реализации указа президента о поддержке многодетных семей.

«В России каждая десятая семья – многодетная. Главная задача указа президента – обеспечить единообразие применения льгот, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности. В наш стандарт вошли наиболее эффективные практики», – отметила глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В стандарт вошли такие меры, как выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребёнка; содействие улучшению жилищных условий многодетным семьям, включая молодые семьи; предоставление мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от иных критериев, таких, как нуждаемость; льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой; бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона; повышение доступности учреждений культуры и спорта; содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей; компенсация на приобретение школьной формы и принадлежностей для учёбы; повышение доступности услуг по уходу и присмотру за детьми – развитие службы социальных нянь; компенсация оплаты путёвок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.

Минтруд вместе с «Единой Россией» поможет регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа президента, отметила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Сейчас они есть в 59 субъектах РФ и городе Байконур.«Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме и чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации «Единой России» были бы очень полезны», – отметила Ольга Баталина.

Добавим, на площадке партии представили инициативы для включения в нацпроект «Семья», который президент поручил разработать в послании. Сбор предложений «Единая Россия» провела в регионах – их поступило более 3,5 тысячи.

«Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок – расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок – популяризация семейных ценностей», – сообщила Анна Кузнецова.

Все предложения в ближайшее время «Единая Россия» направит в правительство.