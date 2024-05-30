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Лучшие ветеранские организации назвали в Псковском районе

Лучшие ветеранские организации 2023 года назвали на пленуме Совета ветеранов в администрации Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Лучшие ветеранские организации назвали в Псковском районе. Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Псковского района

Участники мероприятия подвели итоги деятельности Совета ветеранов Псковского района за 2023 год и наметили приоритетные задачи на 2024 год.

В работе пленума приняли участие глава Псковского района Наталья Фёдорова, председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников, председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

По итогам конкурса дипломы первой степени получили ветеранские организации Писковичской и Карамышевской волостей. Второе место получила Тямшанская волость, третье место – у Торошинской волости.

Благодарственные письма вручены председателям первичных ветеранских организаций «За активную работу в ветеранском движении, направленную на повышение общественной активности граждан старшего поколения».

Наталья Фёдорова поблагодарила всех участников за вклад в развитие ветеранского движения на территории района и за достойное воспитание молодого поколения.

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