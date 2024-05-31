Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу планшета

11:43, 31 мая 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали великолучанина, подозреваемого в краже планшета, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 мая около 12:00 из магазина на улице Вокзальной в Великих Луках поступил тревожный сигнал. Экипаж группы задержания прибыл на место и задержал мужчину, похитившего из торгового зала планшет стоимостью 9 499 рублей.

По факту кражи проводится проверка.