Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость» пройдёт 12 июня

16:54, 22 мая 2024, ПАИ

Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость» состоится 12 июня, в День России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Проект станет продолжением фестивалей на горе Соколихе и в деревне Самолва у подножия памятников Александру Невскому и фестиваля «Эхо старой крепости» в Гдове.

На фестивале прозвучит лучшая отечественная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и молодых солистов Культурного центра Елены Образцовой. Слушатели смогут услышать произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.



Вход по пригласительным. Пригласительные можно получить в кассе филармонии с 1 июня. Концерт состоится 12 июня в 20:00 в Изборской крепости.