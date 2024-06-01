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Псковский резерв на будущее

В канун Дня защиты детей у победителей 11-го сезона акции «Губернаторский дневник» был очень насыщенный день.

Вначале 12 отличников вместе с родителями посетили здание правительства Псковской области, где для них провели экскурсию. После этого победители акции смогли в неформальной обстановке пообщаться с главой региона Михаилом Ведерниковым. Затем отличники побывали в кабинете у губернатора, где Михаил Ведерников показал ребятам рабочее место, график и объяснил, как нужно подписывать документы. После этого каждый школьник смог посидеть в кресле главы региона. В завершение губернатор оставил автограф и пожелания в дневниках псковских отличников.

Затем победители акции посетили псковский «Кванториум», где ознакомились с направлением каждого квантума, пообщаться с преподавателями, а также узнали, какие проекты реализуют в детском технопарке.

В завершение дня школьники посетили издательский дом «Медиацентр 60», где смогли попробовать себя в роли журналистов. Здесь же для школьников провели занятия по финансовой грамотности и вручили отличникам памятные подарки.

Фото: Андрей Степанов, 16:56, 01 июня 2024, ПАИ
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