Экскурсию для отличников из Псковской области организовали в издательском доме «Медиацентр 60»

16:43, 31 мая 2024, ПАИ

Экскурсию для отличников из Псковской области организовали в издательском доме «Медиацентр 60». Школьники смогли посетить медиахолдинг в рамках акции «Губернаторский дневник» сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Экскурсию для школьников провела руководитель медиацентра ПАИ Алёна Комарова. Участникам акции рассказали, что в медиахолдинг Псковской области входят ведущие средства массовой информации региона, в том числе Псковское агентство информации и телеканал «Первый Псковский».

Дети и их родители смогли познакомиться с работой ведущих, журналистов, редакторов, фотографов, а также примерить на себя эти роли.

Участники смогли посетить комнату записи на радио, а после этого осмотрели студию телеканала.

Ранее сообщалось, что победители акции «Губернаторский дневник» посетили детский технопарк «Кванториум».

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл для отличников экскурсию по своему кабинету, дал им совет и расписался в их дневниках.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.