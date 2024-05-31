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Победители акции «Губернаторский дневник» посетили «Кванториум» в Пскове

Победители акции «Губернаторский дневник» посетили детский технопарк «Кванториум» в Пскове сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Победители акции «Губернаторский дневник» посетили детский технопарк «Кванториум» в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Школьники осмотрели все шесть залов технопарка, ознакомились с направлением каждого квантума, смогли пообщаться с преподавателями, а также узнали, какие проекты реализуют в «Кванториуме».

Вначале отличники из разных районов Псковской области посетили «VR/AR-квантум» и «Робоквантум». Тут школьникам рассказали о проектах, которые делают участники с помощью 3D-моделирования и анимации, и показали шлемы дополненной реальности.

После этого участники акции направились в «Промробоквантум», где детей обучают конструированию и программированию. А затем дети направились в «Геоквантум», где на практике участники «Кванториума» изучают поверхность Земли.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл для отличников экскурсию по своему кабинету, дал им совет и расписался в их дневниках.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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