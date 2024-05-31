Михаил Ведерников оставил автограф и пожелания в дневниках псковских отличников

13:59, 31 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расписался в дневниках отличников и оставил им добрые пожелания во время встречи с победителями «Губернаторского дневника» сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

До этого глава региона провёл школьникам экскурсию по своему кабинету, и ребята смогли посидеть в его кресле.

Ранее Михаил Ведерников ответил на вопросы школьников о том, как стать губернатором, что самое тяжёлое в работе главы региона, рассказал, какой при общении президент России Владимир Путин, а также дал совет ребятам.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.