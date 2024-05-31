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Для победителей акции «Губернаторский дневник» проводят экскурсию по зданию правительства Псковской области

Для победителей акции «Губернаторский дневник» проводят экскурсию по зданию правительства Псковской области сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Для победителей акции «Губернаторский дневник» проводят экскурсию по зданию правительства Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

Отличники узнали об истории здания правительства, а об отремонтированном зале ребятам рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. «Здесь принимаются самые важные решения, которые влияют на судьбу и развитие Псковской области», – отметил он.

После этого школьники зашли в кабинет к заместителю губернатора Псковской области Ольге Тимофеевой. Она напомнила ребятам о юбилее Александра Пушкина и спросила, кто из отличников любит произведения поэта. Один из школьников прочитал отрывок из его произведения, а одной девочке удалось даже посидеть в кресле заместителя губернатора.

Также школьники поделились, кто кем хочет стать после завершения школы. Спектр профессий самый большой: от врачей до преподавателей. А на вопрос о том, сложно ли быть заместителем губернатора, Ольга Тимофеева ответила, что в этой работе много ответственности и что всегда нужно много чего знать.

Сегодня для школьников в правительстве региона подготовили интерактив: каждый из них может почувствовать себя депутатом и отдать свой голос за предложенную инициативу.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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