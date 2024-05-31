Для победителей акции «Губернаторский дневник» проводят экскурсию по зданию правительства Псковской области

12:10, 31 мая 2024, ПАИ

Для победителей акции «Губернаторский дневник» проводят экскурсию по зданию правительства Псковской области сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Отличники узнали об истории здания правительства, а об отремонтированном зале ребятам рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. «Здесь принимаются самые важные решения, которые влияют на судьбу и развитие Псковской области», – отметил он.

После этого школьники зашли в кабинет к заместителю губернатора Псковской области Ольге Тимофеевой. Она напомнила ребятам о юбилее Александра Пушкина и спросила, кто из отличников любит произведения поэта. Один из школьников прочитал отрывок из его произведения, а одной девочке удалось даже посидеть в кресле заместителя губернатора.

Также школьники поделились, кто кем хочет стать после завершения школы. Спектр профессий самый большой: от врачей до преподавателей. А на вопрос о том, сложно ли быть заместителем губернатора, Ольга Тимофеева ответила, что в этой работе много ответственности и что всегда нужно много чего знать.

Сегодня для школьников в правительстве региона подготовили интерактив: каждый из них может почувствовать себя депутатом и отдать свой голос за предложенную инициативу.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.