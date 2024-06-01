Более 1000 детей поучаствовали в фестивале «Безопасный город» в Пскове

21:58, 01 июня 2024, ПАИ

Более тысячи детей приняли участие в забеге «Мы - Чемпионы» и фестивале «Безопасный город» на стадионе «Машиностроитель», сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Бегут целыми семьями, и каждый поднимается на пьедестал: здесь все победители!» - написал Борис Елкин.

Также в Детском парке чествуют семейные династии, поют и танцуют, а в Парке Строителей проходят игры, мастер-классы и другие активности.

«Поздравляю всех с этим замечательным праздником детства! Пусть каждый ребёнок будет окружён заботой и любовью близких, а детство будет наполнено счастьем!» - поздравил всех Борис Елкин.