Торгово-офисный центр продаётся в Пскове

12:45, 03 июня 2024, ПАИ

Трёхэтажное торгово-офисное здание на Завеличье продаётся в Пскове за 130 млн рублей, сообщили ПАИ в департаменте по информационной политике Российского аукционного дома (РАД).

Здание находится на Рижском проспекте, 40б и имеет площадь 2,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, прилагается земельный участок площадью одна тысяча квадратных метров.

Примерно треть площадей здания сдана в аренду крупным сетевым арендаторам. Объект приносит стабильный арендный доход, пояснили в департаменте.

В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта. Рядом жилая и общественно-деловая застройка.

Объект в хорошем состоянии, в некоторых помещениях требуется косметический ремонт, уточнили в департаменте.

РАД проведёт торги 19 июля.

С подробной информацией об объекте продажи можно ознакомиться на сайте Российского аукционного дома.