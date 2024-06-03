Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сухая гроза стала причиной лесного пожара в Печорском районе

Лесной пожар из-за сухой грозы произошёл в Печорском районе, сообщили ПАИ в Противопожарном лесном центре Псковской области.

Сухая гроза стала причиной лесного пожара в Печорском районе. Фото: Противопожарный лесной центр Псковской области

2 июня работники Печорского лесничества обнаружили задымление в лесу недалеко от Печор. На месте источника дыма оказался низовой лесной пожар слабой интенсивности.

Работники лесопожарной станции Печор в количестве двух человек с помощью одной единицы техники потушили возгорание. Площадь, пройденная огнём, составила 0,005 гектара – примерно семь на семь метров.

Во время осмотра места пожара было обнаружено дерево с признаками повреждения молнией, что и послужило причиной лесного пожара.

В текущем году это третий случай возникновения лесного пожара из-за удара молнии, отметили в Противопожарном лесном центре. Ранее такие пожары были зарегистрированы в Красногородском и Стругокрасненском районах.

Отметим, сухая гроза – это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве.

Напомним также, что с 28 мая по 16 июня на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим. О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства в круглосуточном режиме можно сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках
03 июня 2024

Сухая гроза стала причиной лесного пожара в Печорском районе
03 июня 2024

Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров
03 июня 2024

Смертность водителей в ДТП с животными возросла в России
03 июня 2024

Около 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
03 июня 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Новосокольническом районе
03 июня 2024

67 человек обратилось с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
02 июня 2024

Прихрамывающего на правую ногу мужчину ищут в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...