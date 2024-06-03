Сухая гроза стала причиной лесного пожара в Печорском районе

13:16, 03 июня 2024, ПАИ

Лесной пожар из-за сухой грозы произошёл в Печорском районе, сообщили ПАИ в Противопожарном лесном центре Псковской области.

2 июня работники Печорского лесничества обнаружили задымление в лесу недалеко от Печор. На месте источника дыма оказался низовой лесной пожар слабой интенсивности.

Работники лесопожарной станции Печор в количестве двух человек с помощью одной единицы техники потушили возгорание. Площадь, пройденная огнём, составила 0,005 гектара – примерно семь на семь метров.

Во время осмотра места пожара было обнаружено дерево с признаками повреждения молнией, что и послужило причиной лесного пожара.

В текущем году это третий случай возникновения лесного пожара из-за удара молнии, отметили в Противопожарном лесном центре. Ранее такие пожары были зарегистрированы в Красногородском и Стругокрасненском районах.

Отметим, сухая гроза – это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве.

Напомним также, что с 28 мая по 16 июня на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим. О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства в круглосуточном режиме можно сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.