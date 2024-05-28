Особый противопожарный режим введён в Псковской области

09:59, 28 мая 2024, ПАИ

Особый противопожарный режим ввели в Псковской области с 28 мая по 16 июня. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

В период особого противопожарного режима действует запрет на посещение лесов; разведение костров; сжигание на территории лесов твёрдых бытовых отходов и мусора; выжигание сухой растительности на земельных участках, примыкающих к лесам; проведение пожароопасных работ на территориях садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог; использование мангалов на территории лесов и прилегающих территориях.

Нарушители противопожарного режима будут оштрафованы: для граждан штраф составит до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических – до 800 тысяч рублей.