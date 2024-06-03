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Общество

В Чехии намерены платить украинцам за возвращение домой

Чехия запустила пилотный проект, в рамках которого оплатит украинским беженцам возвращение на родину, пишет РИА Новости.

«Министерство внутренних дел ЧР запускает пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным – транспортировка в машине скорой помощи», — уточняет издание Czech Radio.

Пилотный проект, который продлится с июня по ноябрь, предполагает оплату билетов для 400 беженцев, а также организацию санитарного транспорта для тридцати пациентов. Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.

Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их «не хватает для обороны Украины».

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