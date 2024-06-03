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Житель Островского района получил десять лет тюрьмы за попытку незаконного сбыта наркотиков

Житель Островского района получил десять лет тюрьмы за покушение на незаконный сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Островского района получил десять лет тюрьмы за попытку незаконного сбыта наркотиков. Фото: ПАИ

Установлено, что 26-летний мужчина в феврале текущего года получил на мобильный телефон от неустановленного лица информацию о местонахождении тайника с оптовой партией наркотиков для их дальнейшего сбыта. Свёрток с наркотическими средствами он положил в карман своей куртки и направился в сторону Пскова. Однако мужчину задержали сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области.

В суде житель Островского района признал вину в совершении преступления.

Псковский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы и штраф в размере 25 000 рублей.

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