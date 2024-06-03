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В женской консультации Псковского перинатального центра открыта запись к врачу-генетику на июнь

В женской консультации Псковского клинического перинатального центра открыта запись на июнь к врачу-генетику Наталье Двойновой, сообщается в группе межучреждения «ВКонтакте».

Показания для консультации врача-генетика:

- семейные случаи генетических заболеваний (рождение детей с наследственными синдромами, наличие родственников с подобными заболеваниями);

- репродуктивные проблемы: невынашивание беременности, бесплодие;

- планирование любой беременности, в том числе с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);

- диагностика генетических синдромов во время беременности (при отклонениях по результатам УЗИ на любом сроке и/или промежуточном/высоком риске по результатам комбинированного скрининга первого триместра);

- задержка умственного или физического развития у детей;

- наследственные опухолевые синдромы (например, рак молочной железы и яичников);

- генетическое обследование для прохождения комиссии по получению инвалидности;

- генетическое обследование перед донорством яйцеклеток или сперматозоидов;

- назначение и интерпретация генетических тестов.

Врач предоставит вам квалифицированное медицинское обслуживание и ответит на вопросы по прегравидарной подготовке – подготовке к беременности.

Даты консультаций:7 и 8 июня; 21 и 22 июня. Запись осуществляется по телефону колл-центра (работает с 9:00 до 18:00): 8(8112) 67-29-827; 8 -911-380-20-57.

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