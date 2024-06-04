В Псковской области начали действовать обновлённые требования к такси

12:02, 04 июня 2024, ПАИ

В Псковской области начали действовать обновленные требования к такси. Новое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории региона опубликовано на правовом портале Псковской области. Предыдущее руководство действовало с декабря 2022 года.

«В новой редакции руководства разделы стали более структурированы и систематизированы. Обозначены обязательные требования, предъявляемые к водителю легкового такси – в разделе 4, к службе заказа легкового такси – раздел 5», – рассказали корреспонденту ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Псковское агентство информации публикует данные разделы руководства полностью.

4. Обязательные требования, предъявляемые к водителю легкового такси

4.1. Водителем легкового такси может быть лицо, которое:

1) имеет право на управление транспортными средствами категории «В» в течение трех и более лет;

2) имеет российское национальное водительское удостоверение, кроме случаев, указанных в части 13 статьи 25 Федерального закона

№ 196-ФЗ;

3) не имеет медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами категории «В» или медицинских ограничений к управлению такими транспортными средствами;

4) заключило трудовой договор с перевозчиком либо является индивидуальным предпринимателем, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно, или физическим лицом, которому предоставлено разрешение.

4.2. К управлению легковым такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа не допускается лицо, которое:

1) было повторно подвергнуто административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством и (или) в виде административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения до истечения одного года со дня окончания предыдущего срока такого административного наказания;

2) имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 ТК РФ, или подвергается уголовному преследованию за эти преступления;

3) имеет за период, предшествующий дню осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси, более трех неуплаченных административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, за исключением случаев, если сроки исполнения постановлений о наложении административных штрафов за эти правонарушения истекли

в соответствии с КоАП РФ.

5. Обязательные требования, предъявляемые к службе заказа легкового такси

5.1. Право на осуществление деятельности службы заказа легкового такси возникает у юридического лица или индивидуального предпринимателя с момента внесения их в региональный реестр служб заказа легкового такси.

5.2. После получения права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси и до начала осуществления этой деятельности служба заказа легкового такси обязана разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в случае, если предполагается осуществление этой деятельности с использованием указанной сети, следующую информацию:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя – юридического лица на русском языке, адрес и место нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя – индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика;

4) знак обслуживания и (или) коммерческое обозначение (при наличии) службы заказа легкового такси;

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя службы заказа легкового такси, режим работы, абонентский телефонный номер и адрес электронной почты (при наличии) службы заказа легкового такси;

6) номер записи в региональном реестре службы заказа легкового такси;

7) способы заказов легкового такси (обеспечения доступа к таким заказам);

8) наименования программ для электронных вычислительных машин, устанавливаемых на пользовательском оборудовании, для обеспечения осуществления деятельности службы заказа легкового такси;

9) условия и порядок пользования сервисами службы заказа легкового такси перевозчиками, фрахтователями, порядок обращения фрахтователей в службу заказа легкового такси, сведения о платных услугах, оказываемых перевозчикам, об их стоимости, о правилах оплаты таких услуг;

10) типовой договор службы заказа легкового такси с перевозчиком.

5.3. Служба заказа легкового такси при осуществлении своей деятельности обязана:

1) обеспечивать защиту сведений о заказе легкового такси от несанкционированного к ней доступа;

2) предоставлять сведения о платных услугах, оказываемых перевозчикам, об их стоимости, о правилах оплаты таких услуг в порядке, установленном приказом Комитета;

3) обеспечивать прием, передачу и сохранность сведений о заказах легкового такси с использованием баз данных и технических средств, находящихся на территории Российской Федерации;

4) использовать способы приема и передачи заказов легкового такси (обеспечения доступа к таким заказам), указанные в региональном реестре служб заказа легкового такси;

5) обеспечивать круглосуточный бесплатный доступ к сведениям без регистрации на сайте службы заказа легкового такси в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и без установки дополнительных программно-аппаратных средств для просмотра такой информации;

6) передавать заказ легкового такси на основании договора, заключенного с перевозчиком (указанным договором может быть предусмотрена передача сведений перевозчику или водителю легкового такси, являющемуся работником данного перевозчика);

7) ежедневно осуществлять проверку сведений о разрешениях в региональном реестре перевозчиков легковым такси и сведений в региональном реестре легковых такси, передавать заказы легкового такси перевозчику или водителю легкового такси, являющемуся работником данного перевозчика, только в случае, если региональный реестр перевозчиков легковым такси содержит сведения о предоставленном данному перевозчику разрешении, которое не приостановлено и не аннулировано, а сведения о транспортном средстве, используемом в качестве легкового такси, содержатся в региональном реестре легковых такси. Не допускается передача службой заказа легкового такси заказов легкового такси (обеспечение доступа к таким заказам) перевозчику, не заключившему договор со службой заказа легкового такси, или водителю легкового такси, являющемуся работником данного перевозчика;

8) не допускать передачу заказов перевозчику или водителю легкового такси, являющемуся работником данного перевозчика, в случае, если выполнение заказов данным водителем легкового такси приведет к нарушению установленных Правительством Российской Федерации требований к периоду передачи заказов легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси (постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2023 № 872

«Об утверждении требований к периоду передачи заказов легкового такси перевозчикам легковым такси службами заказа легкового такси»),

а также в случае, если такие сведения службе заказа легкового такси не предоставлены, или в случае передачи службе заказа легкового такси Комитетом сведений о нарушении водителем указанных требований;

9) представлять фрахтователю в соответствии с договором службы заказа легкового такси с перевозчиком сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона № 580-ФЗ;

10) вести в электронной форме или на бумажном носителе журнал регистрации заказов легкового такси службы заказов легкового такси (далее – журнал службы заказов), регистрировать в нем наименование перевозчика, которому передан заказ легкового такси, а также сведения, предусмотренные пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона

№ 580-ФЗ;

11) не передавать заказы легкового такси в предусмотренных Федеральным законом № 580-ФЗ случаях;

12) направлять в уполномоченный орган уведомление о расторжении с физическим лицом договора службы заказа легкового такси с перевозчиком;

13) обеспечивать мониторинг соблюдения норм рабочего времени, времени отдыха, норм времени управления транспортным средством на основании данных, имеющихся у службы заказа легкового такси, и не допускать передачу заказов перевозчику и (или) водителю легкового такси, являющемуся работником данного перевозчика, в случае превышения указанных норм.

5.4. Не допускается передача за пределы территории Российской Федерации сведений, содержащих персональные данные водителей легковых такси, фрахтователей и пассажиров.

5.5. Служба заказа легкового такси вправе передавать заказ легкового такси другой службе заказа легкового такси в случае получения согласия от фрахтователя о такой передаче. При этом обязанности, предусмотренные для службы заказа легкового такси, возлагаются на службу заказа легкового такси, осуществляющую передачу заказа легкового такси перевозчику. Служба заказа легкового такси, передавшая заказ другой службе заказа легкового такси, несет с ней солидарную ответственность перед фрахтователем.

5.6. Договор службы заказа легкового такси заключается с перевозчиком в простой письменной форме (на бумажном носителе или в форме электронного документа) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.7. Деятельность службы заказа легкового такси может осуществляться непосредственно перевозчиком для обеспечения только его деятельности, за исключением физического лица. В этом случае заказы легкового такси должны предоставляться только водителям легковых такси, являющимся работниками перевозчика.