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Политика

Новые избирательные нормы рассмотрел законодательный комитет Псковского областного Собрания

Новые положения регионального избирательного кодекса согласовал комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания – заседание под председательством Алексея Севастьянова прошло накануне июньской сессии Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Новые избирательные нормы рассмотрел комитет по законодательству и МСУ. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов доложил депутатам об основных изменениях, которые регион вносит в свою нормативную базу на основании актуального федерального законодательства. Согласно одной из новых норм, если в списке кандидатов, представленных в избирательную комиссию, допущены ошибки или опечатки в отношении отдельного кандидата, то к участию в выборах не допускается только этот кандидат, а не снимается весь список.

Устанавливается запрет на участие в областных и муниципальных выборах кандидатов, имеющих статус иностранного агента. Как уточнил председатель облизбиркома, принять участие в выборах гражданин сможет только после прекращения статуса иноагента по решению суда.

Сокращается срок запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения – данные можно публиковать сразу по окончании голосования на территории избирательного округа. «Мы Калининград ждать теперь не будем», – прокомментировал нововведение Игорь Сопов.

У депутатов не возникло вопросов к сути предложенных изменений, однако Алексей Севастьянов обратил внимание разработчиков законопроекта на технические замечания юристов Собрания в части оформления документа. Игорь Сопов полностью согласился с пакетом предложенных поправок. Члены комитета поддержали законопроект с учётом устранения замечаний.

Ещё один законопроект, связанный с проведением выборов, представила начальник регионального управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. Органы местного самоуправления пяти районов, недавно преобразованных в муниципальные округа, предлагается наделить отдельными государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований. Члены комитета поддержали законопроект.

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