Андрея Турчака наградят медалью «За заслуги перед Псковской областью»

11:14, 05 июня 2024, ПАИ

Экс-сенатора от Псковской области, врио главы Республики Алтай Андрея Турчака наградят медалью «За заслуги перед Псковской областью», сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил, что Андрей Турчак получил новый ответственный участок работы. Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что Андрей Турчак был очень эффективным сенатором, который помог Псковской области решить немало сложных вопросов.

Ранее губернатор поблагодарил сенаторов за работу на Днях Псковской области в Совете Федерации.

Напомним, что сегодня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого заместителя председателя Совфеда Андрея Турчака.