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Политика

Михаил Ведерников: Псковская область получила полное понимание на днях субъекта в Совете Федерации

Псковская область получила полное понимание и поддержку сенаторов в рамках дней региона в Совете Федерации, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Дни Псковской области в Совете Федерации. Фото: пресс-службы Совета Федерации ФС РФ

«Отчёт в этот раз будет не очень объёмным. Прежде всего потому, что все актуальные проблемы и задачи мы вместе представили и подробно разобрали в рамках дней субъекта в Совете Федерации. И, что важно, встретили полное понимание и Валентины Ивановны Матвиенко [председатель Совета Федерации. – ПАИ], и поддержку всех сенаторов по всем принципиальным позициям», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил спикера областного Собрания Александра Котова, экс-сенатора от Псковской области, врио главы Республики Алтай Андрея Турчака, сенатора от Псковской области Алексея Наумца и всех, кто помогал защитить интересы региона на таком высоком уровне.

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