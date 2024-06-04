Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

13:34, 04 июня 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил первому заместителю председателя Совета Федерации, сенатору от Псковской области Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай, сообщает пресс-служба Кремля.

«Андрей Анатольевич, у вас был хороший опыт работы в регионе в исполнительных органах власти, в Пскове – с хорошим результатом. Уже последние несколько лет вы работаете в Совете Федерации, тоже очень важная работа, и в партии «Единая Россия». Но я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, учитывая бурное развитие и наши планы развития туристической области, – имею в виду Республику Алтай», – сказал глава государства.

Андрей Турчак в свою очередь поблагодарил президента за оказанное доверие. «Республика Алтай – это действительно уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю всё, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона. Благодарю за доверие», – сказал он.

Глава государства обратил внимание Андрея Турчака на то, что Республика Алтай – очень перспективный, но непростой регион: многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая хороший потенциал развития.

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. В 1991–1993 годах он был тренером-преподавателем ДЮСШ олимпийского резерва по дзюдо, с 1993-го по 1996 год был генеральным директором ЗАО «Торгово-промышленная корпорация «ЛенНорт», а с 1996 года работал в холдинговой компании «Ленинец».

11 марта 2007 года был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов четвёртого созыва от Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». В июле 2007 года стал членом Совета Федерации. 16 февраля 2009 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области. После этого он был утверждён Псковским областным Собранием в должности губернатора. В должности главы Псковской области он работал до 12 октября 2017 года.

В 2017 году стал секретарем генерального совета партии «Единая Россия» и сенатором от Псковской области. В 2020 году был избран первым заместителем председателя Совета Федерации.