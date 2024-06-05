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Экономика

В Петербурге открылся международный экономический форум

XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся в Санкт-Петербурге. В этом году он пройдёт с 5 по 8 июня, сообщается на официальном сайте форума.

В Петербурге открылся международный экономический форум. Фото: официальный сайт ПМЭФ

Одним из первых мероприятий в рамках ПМЭФ станет церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Участники дискуссии обсудят развитие и строительство городов будущего, девелопмент, архитектуру, а также поделятся перспективами дальнейшего сотрудничества.

Также сегодня на ПМЭФ обсудят социально-ответственные франшизы, перспективы развития российских брендов, потенциал применения искусственного интеллекта в российском здравоохранении, культурные коллаборации для бизнеса, креативную экономику и многое другое. Ознакомиться с программой первого дня ПМЭФ можно по ссылке.

Кроме этого, сегодня президент России Владимир Путин пообщается на форуме с руководителями мировых информагентств. А 7 июня на пленарном заседании глава России поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть «Русским Давосом», проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры руководители корпораций, предприниматели.

Как проходил Петербургский международный экономический форум в прошлом году, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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