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Политика

Усилить контроль за легальностью оборота алкогольной продукции предлагают региональные законодатели

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу Брянской области, направленную на обеспечение единой государственной политики в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект федерального закона содержит предложения об установлении общих требований к осуществлению регионального государственного контроля розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для борьбы с распространением суррогатного алкоголя предлагается при проведении выездных проверок исключить необходимость обязательного предварительного уведомления контролируемых лиц, что позволит исключить возможность сокрытия нелегальной алкогольной продукции.

Также законопроект предполагает «дистанцирование» инспектора от контролируемых лиц за счёт возможности выдачи предписаний об устранении выявленных в ходе проводимого мониторинга безопасности нарушений на основании решений уполномоченных органов и должностных лиц.

Проект федерального закона находится на рассмотрении в Госдуме РФ и включён в предварительную программу весенней сессии.

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