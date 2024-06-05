Авиакомпания Red Wings запускает рейсы между Махачкалой и Псковом

16:16, 05 июня 2024, ПАИ

27 июня российская авиакомпания Red Wings запускает новый рейс Псков – Махачкала – Псков. Продажа билетов уже открыта, следует из релиза компании.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам на российских лайнерах SSJ-100. Время полета составит 3 часа 45 минут. Из Пскова вылет по расписанию производится в 11:25; обратный рейс из Махачкалы – утром в 6:40.

Махачкала станет пятым по счету маршрутом российских авиакомпаний из международного аэропорта «Псков» (имени княгини Ольги). Сейчас из Пскова можно вылететь в Москву, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

Новый рейс позволит жителям Псковской области открыть для себя новое направление туризма, а также увеличит пассажиропоток через аэропорт в Махачкале (Уйташ), откуда Red Wings осуществляет прямые перелеты по 15 маршрутам.