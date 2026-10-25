В МВД назвали главные правила цифровой гигиены

17:09, 25 октября 2026, ПАИ

Не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не открывать подозрительные ссылки и защитить аккаунты двухфакторной аутентификацией – такие правила цифровой гигиены сформулировали в МВД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

Неизвестные номера специалисты советуют не просто игнорировать, а проверять в браузере, не связаны ли они с мошенниками. Также в главке напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, операторов связи, банков и служб безопасности не звонят в мессенджерах. Чтобы убедиться, кто на связи, нужно задавать уточняющие вопросы, а сомнительное сообщение лучше перепроверить.

Не стоит говорить «да», «подтверждаю», «согласен» и называть фамилию, имя и отчество: речь и видео могут записать и использовать против человека. Кроме того, в мессенджерах стоит отключить автозагрузку файлов и поставить антивирус – так меньше риск скачать вредоносную программу.

Логин и пароль нельзя вводить при переходе по чужим ссылкам. Если страница входа выглядит странно, её нужно закрыть и зайти в сервис через официальное приложение или сайт. Если данные уже попали на сомнительную страницу, следует срочно сменить пароль на почте и в связанных с ней сервисах и проверить, не было ли подозрительных входов.