Учёные нашли натуральный продукт, снижающий уровень сахара в крови

14:59, 05 июня 2024, ПАИ

Продукт, который нормализует уровень глюкозы и холестерина в крови, обнаружили учёные Юго-восточного университета в Китае. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Учёные провели эксперимент: добровольцам от 18 до 80 лет с сахарным диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца, инфарктом, ожирением и гипертонией давали чеснок в сыром и порошковом виде, а также в качестве добавок. Исследователи выяснили, что чеснок снижает уровень сахара и холестерина в крови.

Полезные свойства чеснока, предположили учёные, обусловлены тем, что в нём образуется аллицин, который нормализует кровообращение, обладает противомикробной активностью и подавляет образование жиров в печени.