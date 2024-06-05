Кто в теремочке живёт. Директор «Изборска» попала в коррупционную историю

16:58, 05 июня 2024, ПАИ

5 июня телеграм-канал «Псковский правдоруб» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что в отношении директора музея-заповедника «Изборск» готовится к возбуждению уголовное дело по ст. 201 ч. 1 «Злоупотребление полномочиями». Речь идет о незаконной приватизации дома на территории музея-заповедника. Псковскому агентству информации из собственных источников в правоохранительных органах стали известны некоторые детали этой истории.

В июне 2017 года Наталья Дубровская приватизировала в Изборске на ул. Одесской дом, который ранее занимала как служебное жилье. Дом этот был построен в 2016 году на бюджетные средства: если верить документам, музей-заповедник заплатил за это почти 1,2 млн рублей по ценам того времени. А через год, повторимся, был приватизирован – то есть перешел в частную собственность директора музея.

Прежде чем продолжить, поясним, что по закону гражданин России правом приватизации может воспользоваться один раз в жизни. Собственно, об этом вам сообщит любой юрист, готовя сделку.

Итак, что же предшествовало приватизации домика в Изборске. В марте 2017 года директор музея-заповедника обратилась в комитет Псковской области по имущественным отношениям за разрешением на приватизацию жилого помещения, предоставленного ей на основании договора найма служебного жилого помещения – того самого домика. И в заявлении указала, что правом приватизации она ранее не пользовалась. И получила согласие на приватизацию свежепостроенного за казенный счет дома.

Ну а чтобы не передавать самой себе из музея-заповедника (как директор – частному лицу) приватизированный дом, Наталья Дубровская убывает в отпуск, а ее заместитель в качестве врио директора передает ей безвозмездно, то есть даром, домик.

Однако и это не все. Дубровская снова обращается в комитет по имущественным отношениям, на этот раз с заявлением о приобретении ею права на земельный участок в шесть с небольшим соток, находящийся в собственности Псковской области, как раз под домиком. В итоге, согласно законодательству, участок, как явствует из договора купли-продажи, был продан ей за красивую сумму в 5,55 рубля. Повторим, за пять рублей 55 копеек. По самым же скромным прикидкам стоимость такого участка составляла не менее 500 тысяч рублей. А с учетом местонахождения…

Эти кульбиты директора музея-заповедника «Изборск» заинтересовали правоохранительные органы, и в 2022 году было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение»).

В ходе расследования оказалось, что Наталья Дубровская еще в 2000 году пользовалась правом приватизации, оформив в собственность квартиру в Пскове. Но – «забыла».

Уголовное дело закрыли в ноябре 2023 года «в связи с отсутствием умысла», так как главный персонаж этой истории якобы не знала о том, что ранее уже воспользовалась правом приватизации. Но еще раньше, в декабре 2022 года, Печорский районный суд постановил договор приватизации домика и договор купли-продажи признать недействительными и вернуть имущество в собственность Псковской области.

Но из дома Наталья Дубровская выселяться не хочет. Есть версия, что теперь она хочет вновь его приватизировать, но уже через своего подросшего сына.

В общем, история, которая руководителя на таком посту явно не красит. Под вопросом не только репутация музея-заповедника «Изборск», но и его федеральных учредителей.