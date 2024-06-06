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Общество

Каждый пятый псковский работодатель принимает на работу уволенных по статье

Каждый пятый псковский работодатель принимает на работу уволенных по статье 81 Трудового кодекса РФ, следует из результатов опроса SuperJob.

При этом каждый третий работодатель из Пскова рассмотрит кандидатуру уволенного по статье, а 46% ответили, что никогда не принимают на работу таких соискателей.

Работодатели, которые принимают на работу уволенных по статье, отмечают, что увольнение не всегда связано с качествами специалиста. «Проблема может быть и в руководителе», – уверяют они.

Взять на работу уволенного с прошлого места по статье 81 с «плохой» формулировкой в Пскове чаще всего готовы в транспортно-логистические предприятия, строительные и промышленные компании.

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