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Общество

Сомнолог объяснил, почему кофе может вызывать сонливость

Сонливость может возникать после кофе при хроническом недосыпе или нарушении сна. Об этом рассказал врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

Фото: ПАИ

Скорость переработки кофеина зависит от индивидуальных особенностей, возраста, генетики, беременности, некоторых лекарств и других факторов. Если человек говорит, что после кофе становится сонным, специалист сначала выяснил бы, сколько он спит и насколько качественным является его сон. Иногда проблема не в кофе, а в хроническом недосыпе или нарушении сна.

По словам Новикова, кофе способен маскировать усталость, если человек несколько ночей подряд мало спит, а одна чашка не возвращает ему потерянный сон. Отсюда возникает знакомый цикл: человек не высыпается, пьёт больше кофе, временно чувствует себя лучше, вечером позже засыпает, на следующий день снова просыпается разбитым и снова увеличивает дозу кофеина. При этом не у всех людей этот механизм проявляется одинаково.

Кроме того, кофе может вызывать усталость, если человек пьёт его тогда, когда организм истощён. Если усталость сильная, кофеин не поможет взбодриться, резюмировал врач.

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