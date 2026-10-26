Сомнолог объяснил, почему кофе может вызывать сонливость

12:23, 26 октября 2026, ПАИ

Сонливость может возникать после кофе при хроническом недосыпе или нарушении сна. Об этом рассказал врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

Скорость переработки кофеина зависит от индивидуальных особенностей, возраста, генетики, беременности, некоторых лекарств и других факторов. Если человек говорит, что после кофе становится сонным, специалист сначала выяснил бы, сколько он спит и насколько качественным является его сон. Иногда проблема не в кофе, а в хроническом недосыпе или нарушении сна.

По словам Новикова, кофе способен маскировать усталость, если человек несколько ночей подряд мало спит, а одна чашка не возвращает ему потерянный сон. Отсюда возникает знакомый цикл: человек не высыпается, пьёт больше кофе, временно чувствует себя лучше, вечером позже засыпает, на следующий день снова просыпается разбитым и снова увеличивает дозу кофеина. При этом не у всех людей этот механизм проявляется одинаково.

Кроме того, кофе может вызывать усталость, если человек пьёт его тогда, когда организм истощён. Если усталость сильная, кофеин не поможет взбодриться, резюмировал врач.