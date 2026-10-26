Мемориальную доску врачу-ортопеду Герману Альбрехту открыли на фасаде школы в Пскове

12:33, 26 октября 2026, ПАИ

Мемориальную доску врачу-ортопеду Герману Альбрехту установили на фасаде школы № 1 имени Леона Поземского в Пскове. Об открытии в своём канале в мессенджере MАХ сообщил врип главы города Станислав Стармолотов.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ





















В торжественной церемонии принял участие Геннадий Пономаренко – генеральный директор Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта, член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук.

Герман Альбрехт – врач-ортопед и протезист, один из основоположников протезирования в стране. Он родился и вырос в Пскове, а свою жизнь посвятил медицине и служению Родине.

Имя Альбрехта носит Ленинградский научно-исследовательский институт протезирования, а также другие медицинские учреждения России.

Станислав Стармолотов отметил, что память о выдающемся учёном может стать примером для учеников школы и жителей города.