Первые серебристые облака появились в небе над Псковской областью

12:59, 06 июня 2024, ПАИ

Первые серебристые облака появились в небе над Псковской областью. Их в своём таймлапсе запечатлел пскович Михаил Прохоренко. Съёмка проводилась в деревне Дворец Псковского района в дельте реки Великой.

«Астрофотографы уделяют очень много внимания серебристым облакам, что крайне не устраивает облака обычные – отчего они ревностно стараются закрыть от взора конкурентов, пользуясь своим низким положением. Ведь простые облака образуются на высотах до 14 км, а серебристые – в интервале от 76 до 85 километров над поверхностью Земли», – подписал Михаил видео, склеенное из 599 снимков.

Чтобы увидеть эти облака, следует внимательно всматриваться в сумеречный сегмент неба в течение навигационных сумерек (это период времени после заката и перед восходом Солнца, в течение которого Солнце находится на высоте от -6° до -12° над уровнем горизонта. − Ред.).

Серебристые или мезосферные облака образуются в мезосфере на высотах около 80-85 км. Сезон их наблюдений в Северном полушарии обычно начинается в конце мая, достигает пика в июле и заканчивается в августе. Облака появляются на широтах от 45 до 75 градусов (Псков находится на 57-й широте), в Южном полушарии их можно наблюдать в более низких широтах − от 40-60 градусов. При этом обнаружение этих облаков над другими широтами положительных результатов не дало. Однако значительная высота распространения облаков позволяет наблюдать их в радиусе 1000 км.



Серебристые облака − объект малоизученный. Первые наблюдения серебристых облаков были сделаны в 1885 году астрономом Витольдом Цераским в России. Однако систематическое наблюдение этих облаков началось только с 1930-х годов. Предполагается, что они состоят из вулканической или космической пыли либо из ледяных кристаллов. Вероятно, что водяной пар для их формирования попал на такие высоты в результате турбулентной диффузии снизу, при извержении вулканов или образовался путем химического синтеза атмосферного кислорода и водорода под действием солнечной радиации. Голубовато-серебристое свечение серебристых облаков является не только рассеянным солнечным светом, но и фотолюминесценцией кристалликов льда под действием ультрафиолетовой радиации Солнца.