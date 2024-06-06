Новое оборудование поступило в Псковский музей
Новый комплект радиогидов поступил в Псковский музей-заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Устройства будут использовать в Псковском кремле и Мирожском монастыре для более качественного проведения экскурсий с большими группами, на улице и в шумных местах.
«Техника помогает соблюдать безопасную дистанцию, а у гида больше нет необходимости громко говорить, пытаясь заглушить звук окружающего шума, благодаря чему каждое слово экскурсовода будет услышано, даже посреди оживленной улицы», – отметили в музее.
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