Новое оборудование поступило в Псковский музей

13:14, 06 июня 2024, ПАИ

Новый комплект радиогидов поступил в Псковский музей-заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Устройства будут использовать в Псковском кремле и Мирожском монастыре для более качественного проведения экскурсий с большими группами, на улице и в шумных местах.

«Техника помогает соблюдать безопасную дистанцию, а у гида больше нет необходимости громко говорить, пытаясь заглушить звук окружающего шума, благодаря чему каждое слово экскурсовода будет услышано, даже посреди оживленной улицы», – отметили в музее.