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Общество

Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с расселением аварийного дома в Порховском районе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в деревне Заольшаг Порховского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

В соцсети появились жалобы на бездействие администрации муниципалитета в отношении жильцов многоквартирного дома, который давно нуждается в расселении.

«Кирпичная кладка стен и фундамент здания, 1972 года постройки, разрушаются, кровля протекает, в жилых помещениях из-за постоянной сырости распространилась плесень. В 2018 году граждане за свой счет провели экспертизу, на основании которой строение признали аварийным. Вместе с тем оно не попало в ближайшую программу переселения из ветхого жилья на 2019-2025 гг. В настоящее время для решения вопроса о включении дома в новую программу необходимо провести доработку экспертизы, однако жильцам заявили об отсутствии на эти цели бюджетных средств», - сообщает информационный центр СК России.

В СУ СК России по Псковской области начата процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

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