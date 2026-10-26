Решение о наказании для экс-ректора ПсковГУ суд примет 29 октября

11:24, 26 октября 2026, ПАИ

Судебное разбирательство в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной подошло к завершению. Суд заслушал последнее слово подсудимой, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В последнем слове Ильина попросила не лишать её свободы.

На сегодняшнем судебном заседании в ходе рассмотрения уголовного дела по обвинению Натальи Ильиной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, после предоставления последнего слова подсудимой суд удалился в совещательную комнату для принятия судебного решения, оглашение которого состоится в 11:00 29 октября.

Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых десять миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий подчинённым сотрудникам причинён материальный ущерб и были нарушены их права на вознаграждение за труд; образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для экс-ректора ПсковГУ восемь лет тюрьмы и миллион рублей штрафа.