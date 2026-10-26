На улице Алтаева в Пскове обустроят новую пешеходную дорожку
Пешеходную дорожку вдоль домов № 4 и 6 на улице Алтаева обустроят в Пскове, следует из описания объекта закупки (технического задания).
Подрядчик начнёт работы сразу после подписания контракта и должен закончить их до 25 декабря 2026 года.
На участке вырубят деревья и выкорчуют пни, затем уложат песчаное основание и щебень. После этого рабочие смонтируют бортовые камни, тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, разобьют газон и заменят люки колодцев.