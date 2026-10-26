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Общество

От изразцовых печей до ТЭЦ: как Псков грелся зимой на протяжении веков

От русской печи до современной котельной – такой путь прошло теплоснабжение Пскова, рассказала пресс-служба Псковских теплосетей в материале об истории отопления города.

Фото: ПТС

В начале XX века большинство псковских домов (деревенские избы и купеческие особняки) отапливались печами. В простых домах стояла русская печь: большой кирпичный или глинобитный массив с трубой, где готовили, спали, сушили грибы и даже мылись. Толстые стенки до 40 сантиметров держали тепло сутки – с раннего утра до позднего вечера. В зажиточных домах и каменных палатах стояли изразцовые печи – настоящие произведения искусства.

Печи топили дровами. В городе и окрестностях работали дровяные склады, а главным источником топлива служили окрестные леса. Дрова заготавливали с осени и складывали во дворах и под навесами, чтобы просохли к зиме. Истопник был уважаемой фигурой: от его умения зависело, будет ли в доме тепло.

В 1927 году по плану ГОЭЛРО началось строительство Псковской ТЭЦ (ТЭЦ-18). Архитектор Андрей Оль спроектировал здание в стиле конструктивизма – единственный такой пример промышленной архитектуры в Пскове. Для строительства разобрали часть крепостной стены, примыкавшую к Мстиславской башне.

25 июня 1930 года станция дала ток. Это была первая в стране комбинированная теплоэлектроцентраль, где отработанный пар от турбин использовался для отопления зданий. Газета «Псковский набат» писала тогда с гордостью: «Мы имеем десятки станций мощнее нашей в сотни раз, но мы не имели ещё комбинированной теплоэлектрической установки, где используется на теплофикацию зданий отработанный пар».

Уже в ноябре 1929 года теплофикация заработала – первыми тёплыми стали семь главных зданий Пскова: Дом Советов, окрфинотдел и другие. ТЭЦ работала на торфе, который добывали в окрестных болотах.

Во время Великой Отечественной войны оборудование ТЭЦ вывезли, но здание уцелело. Более того – в нём действовала подпольная организация по борьбе с фашистами. После войны станцию восстановили и в 1953 году вновь ввели в эксплуатацию. В 1972 году её перевели на природный газ. ТЭЦ-18 работала до 2003 года, после чего здание перестроили в жилой комплекс «ТЭЦ на Великой».

Масштаб теплоснабжения города сильно вырос. В 1966 году в Пскове было 36 угольных котельных, 31 километр теплосетей и около 160 сотрудников. Сегодня в городе 28 газовых котельных, 720 километров теплосетей и около 1 000 сотрудников, а на газовые котельные приходится 98 % тепла. Последняя угольная котельная работала в Пскове до недавнего времени: котлы нагревали почти как в царские времена – работник на тачке завозил уголь, топливо сушилось и отправлялось в печь. А вокруг стояли современная автоматика и новые фильтры.

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