Пропавшего рыбака нашли в Печорском районе с помощью беспилотника

16:52, 06 июня 2024, ПАИ

Пропавшего рыбака нашли в Печорском районе с помощью беспилотника, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В дежурную часть МО МВД России «Печорский» поступило сообщение от местной жительницы о том, что её 71-летний отец в четыре часа утра уехал на рыбалку в деревню Кулье и до сих пор не выходит на связь.

По этому сообщению незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые нашли на берегу водоёма автомобиль мужчины, а в акватории – удочку.

На следующий день к поискам пропавшего мужчины присоединились сотрудники МЧС.

С помощью беспилотного летательного аппарата удалось найти лодку с рыбаком в прибереговой линии.

Сейчас мужчина передан сотрудникам скорой медицинской помощи.