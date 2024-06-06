Пропавшего рыбака нашли в Печорском районе с помощью беспилотника
Пропавшего рыбака нашли в Печорском районе с помощью беспилотника, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В дежурную часть МО МВД России «Печорский» поступило сообщение от местной жительницы о том, что её 71-летний отец в четыре часа утра уехал на рыбалку в деревню Кулье и до сих пор не выходит на связь.
По этому сообщению незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые нашли на берегу водоёма автомобиль мужчины, а в акватории – удочку.
На следующий день к поискам пропавшего мужчины присоединились сотрудники МЧС.
С помощью беспилотного летательного аппарата удалось найти лодку с рыбаком в прибереговой линии.
Сейчас мужчина передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
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