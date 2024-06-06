Ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизируется, отметила глава Роспотребнадзора

17:38, 06 июня 2024, ПАИ

Ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизируется, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«На сегодняшний день ситуация [с корью. – Прим. ред.] в Российской федерации стабилизируется. Несколько месяцев мы, конечно, работали в очень большом напряжении, но для того, чтобы ограничить количество заболевших, а мы проводили очень большую работу», – сказала она.

Ситуация характеризовалась ограниченным количеством очагов болезни, в основном все заканчивалось единичными случаями, подчеркнула Анна Попова. Она добавила, что на сегодняшний день иммунизация идёт более активно, вакциной обеспечены практически все регионы России.

Анна Попова заметила, что дальнейшего увеличения числа заболевших не будет при условии четкого выполнения профилактического и прививочного плана.